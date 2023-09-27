Jeofizik alanında uzmanlaşmış olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bir gün önce yaptığı açıklamada, "Tekirdağ'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem, Tokat'ta ise 7.1 büyüklüğünde depremler gelecekte yaşanabilir riskler arasında yer alıyor. Ayrıca, Niksar, Reşadiye ve Erbaa bölgeleri Tokat ilinin yüksek çekinceli bölgeleri olarak öne çıkıyor" uyarısında bulunmuştu.



Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın bu uyarıları, Tokat'ta bir dizi depremi beraberinde getirdi. Reşadiye'de meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından Niksar ilçesi sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelen son dakika açıklamasına göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde gece saat 04.38 sularında önce 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ardından 1,9 ve 2.0 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı. Bu depremlerde can kaybı yaşanmazken, ilçe merkezinin dışında gerçekleşmeleri, büyük bir felaketi engelledi.



Üst üste gelen depremler, bölge sakinlerini korku ve endişeye sürükledi. Birçok insan, sabah saatlerinde gerçekleşen depremleri uykuda oldukları için fark etmedi. (Haber Merkezi)