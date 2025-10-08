Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirde trafik altyapısına büyük destek olacak 191 milyon 500 bin TL’lik Meteoroloji Katlı Kavşağı inşaatı için inceleme yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak olan 191 milyon 500 bin TL’lik Meteoroloji Katlı Kavşağı inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların hummalı bir tempoda sürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, projenin tamamlanmasının ardından kavşağa “29 Ekim” ismini vereceklerini ve Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Yeni Dönem Başlıyor

Kent merkezinde ve kırsalda ulaşım kalitesini artırmak amacıyla dev yatırımlar gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Katlı Kavşağı ile şehir trafiğinde önemli bir dönüşümü hedefliyor. Proje tamamlandığında, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas Bulvarı ile 15 Temmuz Bulvarı birbirine bağlanıyor ve kent merkezi ile Hisarcık bölgesi arasındaki araç trafiği kesintisiz bir şekilde sağlanıyor.

Başkan Büyükkılıç, şantiye alanındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti:

“Meteoroloji Katlı Kavşağı’ndaki inşaatımız hummalı şekilde sürüyor. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete açacağız. Bu önemli projemize de 29 Ekim adını vererek hem şehrimize hem de hemşehrilerimize güzel bir armağan sunacağız.”

Alternatif Yollar Sayesinde Trafikte Rahatlama Sağlanıyor

Büyükkılıç, projenin sadece yeni bir kavşak olmanın ötesinde kentin trafik sorununa önemli katkı sağlayacağını belirtti:

“Meteoroloji Katlı Kavşağı, Kartal Katlı Kavşağı projesi kapsamında önemli bir alternatif güzergâh oluşturacak. Böylece trafik akışını düzenleyerek inşaat çalışmalarımız sırasında oluşabilecek yoğunluğu azaltacağız. Ayrıca organize sanayi bölgemize ulaşım kolaylaşacak, Erciyes Kayak Merkezine giden hemşehrilerimize ve ziyaretçilerimize avantaj sağlayacağız.” Başkan Büyükkılıç, projenin şehre hayırlı olmasını dileyerek trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çekti:

“Kavşaklarımız tamamlandığında hemşehrilerimizin trafik kurallarına daha da dikkat ederek kullanmasını temenni ediyorum. Bu sayede şehirde ulaşım daha güvenli, hızlı ve konforlu hale gelecek.”

Ekipler Sahada Çalışıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın incelemelerine Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, Etüt Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, projede görev alan ekiplere kolaylıklar dileyerek bu yatırımın Kayseri’nin ulaşım altyapısında tarihi bir adım olduğunu vurguladı.