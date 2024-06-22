Yozgat’ın komşusu Tokat’ta Akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, akzambak çiçeğinden ürettiği kolonya ve sabunla dikkat çekiyor. Akzambak çiçeğinden kendi imkanları ile kolonya ve sabun üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Erdi Can Aydemir, “Bu çiçeklerden kolonya ve sabun imalatı yaptık. Kolonyamız, yüksek esans oranıyla 3 gün boyunca kalıcılığını koruyor.

Baş ağrısını kesinlikle geçiriyor. Sabunumuz ise yüzdeki sivilce ve siyah noktaları yok ediyor, cildin gerilmesini sağlayarak erken yaşlanmayı önlüyor. Saçta kullanıldığında ise saç hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor" dedi.



“FRANSIZ KOZMETİK DEVİ TOKAT'TA”

2022 yılında Fransa'dan ünlü bir kozmetik fabrikasının Tokat'a gelerek incelemelerde bulunduğunu ifade eden Aydemir, “Akzambak soğanlarını analiz ettikten sonra ürünlerimizin yüzde yüz kaliteli olduğunu tespit ettiler. Yüksek kalitesi nedeniyle şu anda imza aşamasındayız.

Ürünlerimizi parfüm esansı olarak kullanacaklar. Fransa'yı bile ayağımıza kadar getirdik" diye konuştu. Aydemir'in bu girişimi, Tokat'tan dünya pazarına açılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.