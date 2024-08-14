Yozgat’a komşu Kayseri'de süt kazanının patlaması sonucu meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu OSB'de bulunan bir süt ürünleri firmasında geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde meydana gelen kazada A.T., süt kazanlarını temizlediği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle A.T.'nin vücudunda yanıklar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. A.T. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.