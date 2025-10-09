Kayseri’nin simgesi Erciyes Dağı, sezonun ilk karı ile beyaza büründü. Zirve kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla dağın üst bölümleri beyaza kaplandı. Kış sezonu öncesi Erciyes'te heyecan arttı.

Gece Saatlerinde Hava Soğudu

Kayseri’nin simgesi Erciyes Dağı, sezonun ilk karı ile buluştu. Dün gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte dağın zirve kesimleri beyaza büründü.

Kent merkezinde yağış görülmezken, Erciyes’in yalnızca yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Zirvenin üzeri sabah saatlerinde beyaz örtüyle kaplanırken, alt kısımlar ise henüz kahverengi rengini koruyor.

Kayak Tutkunlarına Müjde

Erciyes A.Ş. yetkilileri, yeni sezon öncesi hazırlıkların devam ettiğini belirterek, ilk karın kayak tutkunları için sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı beklendiğini, hava sıcaklıklarının da birkaç derece daha düşeceğini bildirdi.

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Erciyes’te, erken kar yağışı sezon hazırlıklarını hızlandırdı.