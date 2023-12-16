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Tokat'ın Erbaa ilçesi Horoztepe Höyüğü'nde gerçekleştirilen kazılarda önemli bir keşif yapıldı. Yapılan çalışmalarda Anadolu'nun ilk müzik aleti olarak değerlendirilen bir sistrum ortaya çıkarıldı.

Erbaa ilçesi Horoztepe Höyüğü'nde yapılan kazılarda önemli bir buluşa ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda, Anadolu'nun ilk müzik aleti olduğu değerlendirilen bir sistrum keşfedildi.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen tunç sistrum, Erken Tunç Çağı'na ait olduğu belirlenen buluntular arasında yer alıyor. 25,5 cm yüksekliğindeki sistrum, ortadan ikiye bölünmüş dikdörtgen çerçeveye sahiptir.

Çerçevenin yanları arasında yatay şekilde dizilmiş iki silindir çubuk ve bunlar üzerindeki dört tunç levha, sallandıkça sesin çıkmasını sağlamaktadır. Üst çerçevede büyük bir geyik ile onun önündeki üç küçük yavrunun betimlendiği sistrumun, sağ ve sol kenarlarında aslanlar ve dağ keçileri tasvir edilmektedir.

Horoztepe kazısında bulunan sistrum, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Yapı Kredi Müzesi işbirliğinde düzenlenen “Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük” sergisinde 10 Mart 2024 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacaktır.