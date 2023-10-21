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Yozgat'a yakın bir konumda bulunan Kırıkkale'ye, devasa bir İslami Değerler Külliyesi açılacak. Bu özel açılışa katılmak üzere ünlü isimler de Kırıkkale'ye gelecek.

Açılış için Kırıkkale'ye gelecek olan isimler arasında sinema sanatçısı, Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden biri olan şair ve yazar Ahmet Yenilmez ile "Kuruluş Osman" dizisinde Kutan karakterini canlandıran oyuncu Burak Alp Yenilmez de bulunuyor. Bu özel etkinlik, İslami Değerler Külliyesi'nin açılışına katkı sağlayacak ve bölgedeki kültürel zenginliği artıracak.

Külliye, özellikle dikkat çeken bir tasarıma sahip. Kuş bakışı incelendiğinde "Allah" kelimesinin belirgin bir şekilde görüldüğü bu muhteşem yapı, Kırıkkale'de büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Külliye, Cidde Başkonsolosluğu eski basın ataşesi Bahattin Akyön'ün girişimleriyle 2015 yılında yapımına başlanmış ve 4 yarım hilal şeklinde tasarlanmıştır. İçerisinde Siyer-i Nebi ve Mushaf-ı Şerif müzelerini barındıran bu külliye, İslam kültürünü ve değerlerini tanıtmak amacıyla hayata geçirilmiştir. (Haber Merkezi)