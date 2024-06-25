Türkiye'nin olimpiyatlarda 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz olmak üzere 104 madalyası bulunuyor. Bu 104 madalyanın 66'sını elde eden milli güreşçiler, Türkiye'nin olimpiyatlardaki "madalya deposu" oldu.
Aralarında Yozgatlı güreşçi Rıza Kayaalp’inde bulunduğu güreşçiler, olimpiyatlarda 29 altın, 18 gümüş ve 19 bronz madalya alma başarısı gösterdi.
"İLK" OLİMPİYAT MADALYALARI
Türkiye'nin oyunlardaki ilk madalyalarını, Berlin 1936 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçiler Yaşar Erkan ve Ahmet Kireççi elde etti.
Berlin 1936'da şampiyonluğa ulaşan Yaşar Erkan, Türkiye'ye olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazandıran sporcu olarak tarihe geçti. Aynı olimpiyatlarda bronz madalya alan Ahmet Kireççi de adını "ilk"ler arasına yazdırdı.
ÜÇ MİLLİ GÜREŞÇİDEN ÇİFTE ŞAMPİYONLUK
Olimpiyatlarda 3 milli güreşçi, ikişer kez olimpiyat şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Mustafa Dağıstanlı ile Mithat Bayrak 1956 ve 1960, Hamza Yerlikaya da 1996 ve 2000 olimpiyatlarında altın madalya kazandı.
OLİMPİYATLARIN ÜÇ MADALYALI GÜREŞÇİLERİ
Güreşte Hamit Kaplan ve Rıza Kayaalp'ın ise üçer olimpiyat madalyası bulunuyor.
Melbourne 1956'da şampiyon olan Hamit Kaplan, Roma 1960'da gümüş, Tokyo 1964'te bronz madalya elde etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Rıza Kayaalp, Rio 2016'dan gümüş, Londro 2012 ve Tokyo 2020'den bronz madalyayla döndü.
Olimpiyatlara 5. kez katılacak Rıza, kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğuna Paris'te ulaşmaya çalışacak.
YASEMİN TOKYO'DA TARİHE GEÇTİ
Tokyo 2020'de üçüncü olan Yasemin Adar Yiğit, olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi ünvanını aldı.
Paris 2024'te güreş branşında Türkiye'nin en önemli madalya umutları; Yasemin, Rıza ve Rio 2016'da şampiyonluk yaşayan Taha Akgül olacak.
EN BAŞARILI OLİMPİYATLAR
Milli güreşçiler, oyunlar tarihinde en fazla madalyayı Londra 1948'de kazandı. Ay-yıldızlılar, İngiltere'den 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 11 madalyayla ayrıldı.
Milliler, en fazla altın madalyaya ise Roma 1960'da ulaştı. Türkiye'nin en fazla şampiyon çıkardığı organizasyonda 7 altın madalya kazanan milli güreşçiler, 2 de gümüş madalya elde etti.
Olimpiyat oyunları tarihinde madalya alan milli güreşçiler şöyle:
Berlin 1936 (1 altın, 1 bronz)
Altın: Yaşar Erkan
Bronz: Ahmet Kireççi
Londra 1948 (6 altın, 4 gümüş, 1 bronz)
Altın: Celal Atik, Gazanfer Bilge, Mehmet Oktav, Ahmet Kireççi, Nasuh Akar, Yaşar Doğu
Gümüş: Adil Candemir, Halit Balamir, Kenan Olcay, Muhlis Tayfur
Bronz: Halil Kaya
Helsinki 1952 (2 altın, 1 bronz)
Altın: Bayram Şit, Hasan Gemici
Bronz: Adil Atan
Melbourne 1956 (3 altın, 2 gümüş, 2 bronz)
Altın: Hamit Kaplan, Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı
Gümüş: İbrahim Zengin, Rıza Doğan
Bronz: Dursun Ali Eğribaş, Hüseyin Akbaş
Roma 1960 (7 altın, 2 gümüş)
Altın: Ahmet Bilek, Hasan Güngör, İsmet Atlı, Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı, Müzahir Sille, Tevfik Kış
Gümüş: Hamit Kaplan, İsmail Ogan
Tokyo 1964 (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz)
Altın: İsmail Ogan, Kazım Ayvaz
Gümüş: Ahmet Ayık, Hasan Güngör, Hüseyin Akbaş
Bronz: Hamit Kaplan
Mexico City 1968 (2 altın)
Altın: Ahmet Ayık, Mahmut Atalay
Münih 1972 (1 gümüş)
Gümüş: Vehbi Akdağ
Los Angeles 1984 (1 bronz)
Bronz: Ayhan Taşkın
Seul 1988 (1 gümüş)
Gümüş: Necmi Gençalp
Barcelona 1992 (1 altın, 2 gümüş, 1 bronz)
Altın: Mehmet Akif Pirim
Gümüş: Hakkı Başar, Kenan Şimşek
Bronz: Ali Kayalı
Atlanta 1996 (2 altın, 1 bronz)
Altın: Hamza Yerlikaya, Mahmut Demir
Bronz: Mehmet Akif Pirim
Sidney 2000 (1 altın, 1 bronz)
Altın: Hamza Yerlikaya
Bronz: Adem Bereket
Atina 2004 (1 gümüş, 2 bronz)
Gümüş: Şeref Eroğlu
Bronz: Aydın Polatçı, Mehmet Özal
Pekin 2008 (1 altın, 1 bronz)
Altın: Ramazan Şahin
Bronz: Nazmi Avluca
Londra 2012 (1 bronz)
Bronz: Rıza Kayaalp
Rio 2016 (1 altın, 2 gümüş, 2 bronz)
Altın: Taha Akgül
Gümüş: Rıza Kayaalp, Selim Yaşar
Bronz: Cenk İldem, Soner Demirtaş
Tokyo 2020 (3 bronz)
Bronz: Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Yasemin Adar Yiğit