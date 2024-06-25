Türkiye'nin olimpiyatlarda 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz olmak üzere 104 madalyası bulunuyor. Bu 104 madalyanın 66'sını elde eden milli güreşçiler, Türkiye'nin olimpiyatlardaki "madalya deposu" oldu.

Aralarında Yozgatlı güreşçi Rıza Kayaalp’inde bulunduğu güreşçiler, olimpiyatlarda 29 altın, 18 gümüş ve 19 bronz madalya alma başarısı gösterdi.

"İLK" OLİMPİYAT MADALYALARI

Türkiye'nin oyunlardaki ilk madalyalarını, Berlin 1936 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçiler Yaşar Erkan ve Ahmet Kireççi elde etti.

Berlin 1936'da şampiyonluğa ulaşan Yaşar Erkan, Türkiye'ye olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazandıran sporcu olarak tarihe geçti. Aynı olimpiyatlarda bronz madalya alan Ahmet Kireççi de adını "ilk"ler arasına yazdırdı.

ÜÇ MİLLİ GÜREŞÇİDEN ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

Olimpiyatlarda 3 milli güreşçi, ikişer kez olimpiyat şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Mustafa Dağıstanlı ile Mithat Bayrak 1956 ve 1960, Hamza Yerlikaya da 1996 ve 2000 olimpiyatlarında altın madalya kazandı.

OLİMPİYATLARIN ÜÇ MADALYALI GÜREŞÇİLERİ

Güreşte Hamit Kaplan ve Rıza Kayaalp'ın ise üçer olimpiyat madalyası bulunuyor.

Melbourne 1956'da şampiyon olan Hamit Kaplan, Roma 1960'da gümüş, Tokyo 1964'te bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Rıza Kayaalp, Rio 2016'dan gümüş, Londro 2012 ve Tokyo 2020'den bronz madalyayla döndü.

Olimpiyatlara 5. kez katılacak Rıza, kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğuna Paris'te ulaşmaya çalışacak.

YASEMİN TOKYO'DA TARİHE GEÇTİ

Tokyo 2020'de üçüncü olan Yasemin Adar Yiğit, olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi ünvanını aldı.

Paris 2024'te güreş branşında Türkiye'nin en önemli madalya umutları; Yasemin, Rıza ve Rio 2016'da şampiyonluk yaşayan Taha Akgül olacak.

EN BAŞARILI OLİMPİYATLAR

Milli güreşçiler, oyunlar tarihinde en fazla madalyayı Londra 1948'de kazandı. Ay-yıldızlılar, İngiltere'den 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 11 madalyayla ayrıldı.

Milliler, en fazla altın madalyaya ise Roma 1960'da ulaştı. Türkiye'nin en fazla şampiyon çıkardığı organizasyonda 7 altın madalya kazanan milli güreşçiler, 2 de gümüş madalya elde etti.

Olimpiyat oyunları tarihinde madalya alan milli güreşçiler şöyle:

Berlin 1936 (1 altın, 1 bronz)

Altın: Yaşar Erkan

Bronz: Ahmet Kireççi

Londra 1948 (6 altın, 4 gümüş, 1 bronz)

Altın: Celal Atik, Gazanfer Bilge, Mehmet Oktav, Ahmet Kireççi, Nasuh Akar, Yaşar Doğu

Gümüş: Adil Candemir, Halit Balamir, Kenan Olcay, Muhlis Tayfur

Bronz: Halil Kaya

Helsinki 1952 (2 altın, 1 bronz)

Altın: Bayram Şit, Hasan Gemici

Bronz: Adil Atan

Melbourne 1956 (3 altın, 2 gümüş, 2 bronz)

Altın: Hamit Kaplan, Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı

Gümüş: İbrahim Zengin, Rıza Doğan

Bronz: Dursun Ali Eğribaş, Hüseyin Akbaş

Roma 1960 (7 altın, 2 gümüş)

Altın: Ahmet Bilek, Hasan Güngör, İsmet Atlı, Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı, Müzahir Sille, Tevfik Kış

Gümüş: Hamit Kaplan, İsmail Ogan

Tokyo 1964 (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz)

Altın: İsmail Ogan, Kazım Ayvaz

Gümüş: Ahmet Ayık, Hasan Güngör, Hüseyin Akbaş

Bronz: Hamit Kaplan

Mexico City 1968 (2 altın)

Altın: Ahmet Ayık, Mahmut Atalay

Münih 1972 (1 gümüş)

Gümüş: Vehbi Akdağ

Los Angeles 1984 (1 bronz)

Bronz: Ayhan Taşkın

Seul 1988 (1 gümüş)

Gümüş: Necmi Gençalp

Barcelona 1992 (1 altın, 2 gümüş, 1 bronz)

Altın: Mehmet Akif Pirim

Gümüş: Hakkı Başar, Kenan Şimşek

Bronz: Ali Kayalı

Atlanta 1996 (2 altın, 1 bronz)

Altın: Hamza Yerlikaya, Mahmut Demir

Bronz: Mehmet Akif Pirim

Sidney 2000 (1 altın, 1 bronz)

Altın: Hamza Yerlikaya

Bronz: Adem Bereket

Atina 2004 (1 gümüş, 2 bronz)

Gümüş: Şeref Eroğlu

Bronz: Aydın Polatçı, Mehmet Özal

Pekin 2008 (1 altın, 1 bronz)

Altın: Ramazan Şahin

Bronz: Nazmi Avluca

Londra 2012 (1 bronz)

Bronz: Rıza Kayaalp

Rio 2016 (1 altın, 2 gümüş, 2 bronz)

Altın: Taha Akgül

Gümüş: Rıza Kayaalp, Selim Yaşar

Bronz: Cenk İldem, Soner Demirtaş

Tokyo 2020 (3 bronz)

Bronz: Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Yasemin Adar Yiğit