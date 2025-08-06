Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, uzun süredir atıl durumda bulunan Abide İşhanı’nda incelemelerde bulunarak, yapının yeniden işler hale getirilmesi için çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, Abide İşhanı’nın yıllardır Yozgat’ın kanayan yaralarından biri olduğunu belirterek, "Bugün mesaimizin bir bölümünü Abide İşhanı'na ayırdık. Senelerdir içler acısı ve perişan halde bulunan bu yapıyı ayağa kaldırmak, adeta komadan çıkarmak istiyoruz” dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana zorlu bir sürecin içinde olduklarını vurgulayan Arslan, "Çok zor bir işe talip olduk ama inşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkililerinin de katıldığı incelemede, İşhanı'nın mevcut durumu değerlendirildi ve yapılabilecek iyileştirme çalışmaları üzerinde duruldu.