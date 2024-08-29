Yozgat’ta bulunan Kerkenes Kalesi’nin fethedilmesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu konuyu sizler için araştırdık. İşte detaylar…

Yozgat'ın Sorgun ilçesi, Şahmuratlı köyünde bulunan Kerkenes Harabeleri, tarihin derinliklerinden günümüze kadar ulaşan birçok efsaneye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Kültür Portalı'nda alınan bilgilere göre, harabelerle ilgili en dikkat çekici hikayelerden biri, Kerkenes Kalesi’nin fethedilmesi.

Kerkenes Kalesi’nin fethedilmesi efsanesine göre, bir dönem düşmanların kontrolünde olan Kerkenes şehri, ünlü kahraman Battal Gazi tarafından kurtarılıyor.

Battal Gazi, düşmanların kontrolünde olan bu stratejik bölgeyi ele geçirmeyi kafasına koyar ve bir akşamüstü tüccar kılığına bürünerek kalenin kapılarına dayanır. Develerine yüklediği sepetlerin içine askerlerini gizleyen Battal Gazi, üzerlerine ise kumaş örterek, ticaret yapmaya gelen bir kumaş tüccarı rolü oynar. Kaleye girişini bu şekilde başarıyla gerçekleştiren Battal Gazi, kralın askerlerinin kumaş satın almak istemesi üzerine, “Bugün akşam oldu, yarın satarım” diyerek onları geri gönderir.

Gece olunca planını devreye sokan Battal Gazi, sepetlerin içindeki askerlerini çıkararak sessizce kaleyi fetheder. Sabah ezanı ise artık Kerkenes Kalesi’nde okunmaktadır.