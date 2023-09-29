Çekerek’e kadın kaymamın atanmasından sonra Yozgat’ta kaç kadın kaymakamın görev yaptığı araştırılıyor. Detayları haberimizde:

YOZGAT’IN İLK KADIN KAYMAKAMI

2011-2012 yıllarında Çayıralan ilçesine kaymakam olarak atanan Hatice Bayar Özdemir Yozgat’a atanan ilk kaymakam oldu.

YOZGAT’IN İKİNCİ KADIN KAYMAKAMI

Çandır'a 2012 yılının Ağustos ayında atanan Seda Başoğlu ise Yozgat’a atanan ikinci kaymakam unvanını kaptı.

YOZGAT’IN ÜÇÜNCÜ KADIN KAYMAKAMI

İçişleri Bakanlığının oluru ile Çekerek Kaymakamı olarak atanan Fidan Bozkır ise Yozgat’ın 3’üncü kaymakamı olarak tarihteki yerini aldı. (Melike Aslı Arslan)