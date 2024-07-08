Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), geniş kapsamlı altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Devam eden altyapı yenileme çalışmaları kapsamında ekipler tarafından BSK asfalt alt malzemesi olan kırma taş serme işlerine başlandı.

Yozgat Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), geniş kapsamlı altyapı yenileme çalışmaları kapsamında BSK asfalt alt malzemesi olan kırma taş serme işlerine başlandı. Yürütülen bu projede, BSK asfalt yol kaplama, atık su ve yağmur suyu kanalları ile kilitli parke kaldırım yapımı yer alıyor” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Proje, bölgenin sanayi potansiyelini artırmayı ve işletmeler için daha sağlam bir altyapı sunmayı hedefliyor. Yapılan iyileştirmelerle birlikte, sanayi bölgesindeki yol, su ve çevre düzenlemeleri önemli ölçüde güçlendirilecek, bu da yatırımcılar ve bölge halkı için önemli avantajlar sağlayacak.

Yozgat Organize Sanayi Bölgemiz bu hizmetin gelmesinde desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”