AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan tarafından önemli isimler ziyaret edilip Yozgat’ın talepleri anlatılmaya devam ediyor.

Bakan ziyaretinde, doğalgaz ve enerji talepleri başta olmak üzere Yozgat özelindeki istekleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar’a ilettiler.

Bakan Bayraktar ziyaretinden sonra Milletvekili Akgül açıklamada bulundu. Akgül, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alpaslan Bayraktar’ı Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan ile birlikte ziyaret ettik. Yozgat'ımızın doğalgaz ve enerji talepleri başta olmak üzere ilimiz özelindeki istekleri Sayın Bakanımıza ilettik. Misafirperverliği ve Yozgat'ımıza ilgi ve alakası için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Bozok Yaylasına hizmet için durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kandemir ziyareti sonrasında ise Akgül, şu açıklamayı yaptı: “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Erkan Kandemir'i Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'mizde ziyaret ettik. Misafirperverliği için Sayın Başkanımızla teşekkür ediyoruz.” Melike Aslı Arslan