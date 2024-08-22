Yozgat, 1800'lü yıllardan bu yana günümüze kadar gelen köklü bir geçmişe sahip. Peki, Yozgat isminin nereden geldiğini biliyor musunuz?

Yozgat Valiliği, ilin isminin kökenine ve tarihsel süreçlerine dair önemli bilgileri paylaştı. İlk olarak, Yozgat'ın asıl adının "Bozok" olduğunu, Oğuzların Bozok koluna mensup Türkmenlerin bu bölgeye yerleşmesiyle birlikte yörenin "Bozok" olarak anılmaya başlandığını belirtti. 1800'lü yıllara gelindiğinde ise bu ismin yanı sıra "Yozgat" adı da kullanılmaya başlandı.

YOZGAT İSMİNİN KÖKENİ HAKKINDA RİVAYETLER

Yozgat isminin kökeni hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. İlk rivayete göre, Yozgat Saray Köyü'nden başlayarak, bölgenin yukarıya doğru kat kat yükselmesi ve yüksek rakımı nedeniyle önce "Yüz kat" olarak adlandırılmış, zamanla bu isim "Yozgat" halini almıştır.

Bir diğer rivayette ise, Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa'nın, Hızır Aleyhisselam ile karşılaşması anlatılır. Söylentiye göre, Hızır (AS), Cabbar Ağa'dan süt istemiş ve memnun kaldığı için ona "Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun" demiştir. Bu ifade zamanla "Yozgat" olarak dilimize yerleşmiştir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ

Yozgat ismi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında tartışmalara neden olmuş ve 1927 yılında Bozok Mebusu Süleyman Sırrı (İçöz) Bey ve arkadaşlarının verdiği bir takrirle tekrar "Yozgat" olarak kabul edilmiştir. Daha önce, Birinci Büyük Millet Meclisinde Kütahya Mebusu Cemil Bey'in önerisiyle "Bozok" olarak değiştirilmişti.

Sonuç olarak, Yozgat ismi hakkında çeşitli rivayetler bulunsa da, bu isim uzun yıllardır halk arasında bu şekilde kullanılmaktadır.