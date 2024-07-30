Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan ile birlikte Tarihi Roma Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemede Belediye Başkanı Sayın Osman Gözan ve DSİ 123. (Yozgat) Şube Müdürü Nurettin Şenol’da yer aldı.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir ve 12. Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan, Tarihi Roma Hamamı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

DSİ yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat Sarıkaya ilçesi Tarihi Roma Hamamı'nda Kaymakam Sayın Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Sayın Osman Gözan, Bölge Müdür Yardımcımız Aslı Erdoğan, 123. (Yozgat) Şube Müdürümüz Nurettin Şenol ile birlikte incelemelerde bulunuldu” denildi.