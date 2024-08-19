Boğazlıyan ilçesinde içme suyu ihtiyacını karşılayan boru hattında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası belediye ekipleri tarafından onarım çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Bağlarbaşı - Mevlana ve Karakoç Mahallelerinin bazı bölgelerinde patlamadan dolayı su kesintisi yaşanma ihtimali bulunduğunu bildirdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Gökhan Coşar, “İlçemizde içme suyu ihtiyacını karşılayan boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle, Bağlarbaşı - Mevlana ve Karakoç Mahallelerimizin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanma ihtimali bulunmaktadır. Ekiplerimizce tespiti yapılan noktada hızla onarım çalışmaları başlamıştır. Hemşehrilerimizin bilgisine sunarız” dedi.