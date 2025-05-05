Boğazlıyan, Çekerek ve Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlıkları Trafik Jandarması ekiplerince, ilçe sorumluluk sahalarında faaliyet gösteren okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlk ve ortaöğretim kurumlarına öğrenci taşıyan servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.

Denetimde sürücülere; emniyet kemeri kullanımı, ‘dur’ ve ‘okul taşıtı’ levhalarının kontrolü, sesli ve görsel ikaz donanımları, lastik basınçlarının kontrolü, öğrencilerin araca inme-binme esnasında dikkat edilecek hususlar, hız limitleri ve genel trafik kuralları konularında bilgilendirme yapıldı, broşürler dağıtıldı.

İKİ ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Denetimler sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafik idari para cezası uygulandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, okul çevreleri ve güzergâhlardaki trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin eğitim ve öğretim yılı boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.