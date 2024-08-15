Yozgat’ın ilçelerinde, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi sayesinde ücretsiz verilen kurslarda öğrenciler yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, Yozgatlı öğrencilere güvenli yüzme eğitimi sunuyor. Proje kapsamında ilçelerde portatif yüzme havuz etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yozgat’ın ilçelerinde ücretsiz olarak verilen kurslara katılan öğrenciler, antrenörler ve cankurtaranlar eşliğinde yüzme öğreniyor. Öğrenciler, kurslar sayesinde yaz tatillerini daha verimli geçiriyor.

Proje kapsamında kurslara katılan öğrenciler, yüzmenin keyfini çıkarmanın yanı sıra, su güvenliği ve yüzme teknikleri konusunda önemli bilgiler ediniyorlar. Gençler, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli yüzme tekniklerini öğrenerek, su içinde rahat ve kontrollü hareket etme yeteneklerini geliştiriyorlar.