Yozgat merkez ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Akdağmadeni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Akdağmadeni ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Akdağmadeni Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kutlama programına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programında Kaymakam Cafer Kaymakçı, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanı Hv. Uçk. Bkm. Üsteğmen Gençer Çetiner vatandaşları ve programa katılan öğrencileri selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Cafer Kaymakçı gerçekleştirdikten sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

Kaymakam Kaymakçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında; “Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun, istiklâl ve istikbalinin simgesi olan Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, milletimizin azim ve kararlılığıyla kazanılmış en büyük değerlerden biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin, kuruluş felsefesi doğrultusunda çağdaş uygarlık yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine olan inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin millî ve manevî değerlere bağlı bireyler olarak yetişmeleri hepimizin en büyük hedefi ve ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Büyük beğeni toplayan gösterilerden sonra bando takımı eşliğinde tören geçişi yapılarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı sona erdi.

Saraykent

Saraykent ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı coşkuyla kutlandı.

Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında makamında tebrikleri kabul etti. Törene Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, ilçe siyasi parti başkanları ve ilçe kurum amirleri katıldı.

Tebriklerin kabulünün ardından kutlama programı, Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Kaymakam Mete Öztürk, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in milletin en büyük değeri olduğunu vurgulayarak, “Cumhuriyet, bize atalarımızın en kıymetli mirasıdır. Bu mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en büyük görevidir” ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından sona erdi.

Kadışehri

Kadışehri ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu Koralp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle kaymakamlık makamında düzenlenen tebrikat töreninde tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulünün ardından Belediye Konferans Salonunda kutlama programı düzenlendi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri ve etkinlikleri izleyen Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu Koralp, Cumhuriyet coşkusunu vatandaşlarla paylaştı.

Programa Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu Koralp, Belediye Başkanı Davut Karadavut, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Aydıncık

Aydıncık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

“Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 102. Yıl Dönümü Kutlamaları” çerçevesinde kaymakamlık makamında düzenlenen tebrikat töreninde Kaymakam Latif Koralp ve Belediye Başkanı Mustafa Tekçam tebrikleri kabul etti.

Tebrikat törenin ardından Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Şehit Ali Çelik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Düzenlenen törene Kaymakam Latif Koralp, Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, gaziler, şehit aileleri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çekerek

Çekerek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü hazırlanan törenle kutlandı.

Çekerek İlçe Stadında, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı 'nın okunmasıyla başlayan Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreninde, günün anlam ve önemini belirten konuşma Kaymakam Can Kurt tarafından yapıldı.

Öğrenciler tarafından sergilenen çeşitli gösteriler ve okunan şiirlerin ardından okul etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Düzenlenen programa Kaymakam Can Kurt, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Sorgun

Sorgun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, katılımcıların bayramını kutladı.

Şiirlerin okunması, halk oyunları, karate, tekvando ve bayrak gösterilerinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu korosunun oratoryo gösterisi ile sona erdi.

Sarıkaya

Sarıkaya ilçesinde Cumhuriyetin 102. yılı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Sarıkaya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda, Kaymakam Mubin Demirkıran günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 102. yılını gurur ve heyecanla kutlanıldığını ifade etti.

Öğrencilerin şiir, oratoryo, halk oyunları ve zeybek gösterileriyle renklenen program, tören geçişiyle sona erdi.

Kaymakam Demirkıran, programda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek; “Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.