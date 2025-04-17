Mahkeme, şirketin başvurusunu değerlendirerek üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Özellikle Anadolu'nun taşra bölgelerinde yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Euroil, Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale'de bulunan stratejik depolama tesisleri aracılığıyla ülke genelinde akaryakıt dağıtımı gerçekleştiriyordu. Ancak son yıllarda artan finansal baskılar, yüksek enflasyon ve daralan kâr marjları nedeniyle şirketin operasyonel sürdürülebilirliği ciddi şekilde zedelendi.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET VE KOMİSER HEYETİ KARARI

Konkordato talebini inceleyen İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Euroil'e üç ay süreyle geçici mühlet verdi. Mahkeme ayrıca şirketin mali yapısını değerlendirmek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Heyette, Mali Müşavir ve İşletme Uzmanı Yasin Doğan, Bağımsız Denetçi Ahmet Özmaden ile İcra ve İflas Hukuku Uzmanı Avukat İbrahim Aşık yer aldı.

Komiser heyeti, bu süre zarfında Euroil’in borç ödeme gücünü, faaliyet sürdürülebilirliğini ve alacaklılarla yapılacak olası anlaşma şartlarını raporlayarak mahkemeye sunacak. Geçici mühlet süresince Euroil, alacaklılar tarafından icra takibine uğramayacak ve mevcut sözleşmeleri feshedilemeyecek.

2010'DA ZİRVEDEYDİ, KRİZLERLE KÜÇÜLMEYE GİTTİ

Euroil, 2010 yılında sahip olduğu 303 istasyon ile Türkiye’nin en büyük yerli akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak özellikle 2018 sonrasında değişen ekonomi politikaları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar şirketi küçülmeye zorladı.

Enerji sektöründe yaşanan yapısal değişiklikler ve artan rekabet, şirketin istasyon sayısını azaltmasına ve bazı bölgelerdeki faaliyetlerini durdurmasına neden oldu. Euroil'in konkordato başvurusu, akaryakıt sektöründeki finansal kırılganlıkları bir kez daha gözler önüne sererken, sektör temsilcileri bu sürecin piyasa dinamiklerine etkilerini yakından izliyor.

Euroil’in konkordato sürecinden Yozgat’ın da bazı ilçeleri etkilenecekler arasında yer alıyor.

Konkordato süreci boyunca Euroil’in yeniden yapılandırma planı geliştirerek iflastan kurtulmayı hedeflediği, alacaklılarla yapılacak olası anlaşmalarla faaliyetlerine daha dar kapsamlı da olsa devam etmek istediği öğrenildi.