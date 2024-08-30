30 Ağustos 1922'de Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan ve Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandıran Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 102’nci yıldönümü nedeniyle Yozgat ve ilçelerinde kutlama töreni yapıldı.

YERKÖY

Yerköy’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tören, Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Belediye Başkan Vekili Hakan Işık, Kaymakam Muharrem Coşgun, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hamit Mırık, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay, İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Program sonrası açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Hakan Işık, “30 Ağustos 1922’nin zafer coşkusunu ve anlamını 102. kez yaşamanın gururunu ve mutluluğunu paylaşıyoruz. 30 Ağustos 1922, Türk milletinin düşmanları karşısında gösterdiği kahramanlık ve azmin somut bir örneği olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştır” dedi.

AYDINCIK

Aydıncık’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü kutlandı.

Kutlama öncesi Kaymakam Alperen Yıldırım ve Belediye Başkanı Mustafa Tekçam tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Akabinde Kaymakam Alperen Yıldırım ve Belediye Başkanı Mustafa Tekçam Kaymakamlık makamında tebrikleri kabuk etti. Programa Şehit aileleri, Gazileri ve İlçe protokolü katıldı.

SORGUN

Sorgun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları düzenlendi.

Kutlama Kaymakam İhsan Emre Aydın, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımı ile Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, “30 Ağustos Zafer Bayramının 102'nci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

AKDAĞMADENİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102.Yıl dönümü münasebetiyle Akdağmadeni Belediye Meydanında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı.

Törene Kaymakam Cafer Kaymakçı, Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın ve İlçe protokol üyeleri katıldı.

Çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla çelenk sunma programı sona erdi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın yaptığı açıklamada, “30 Ağustos Zaferimizin 102. yıl dönümünde; Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnetle yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

ŞEFAATLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102.Yıl dönümü münasebetiyle Şefaatli’de kulama programı düzenlendi.

Törende Kaymakam Oğuzhan Yazar, Belediye Başkan Zeki Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Öztosun ve kurum amirlerinin katılımıyla Atatürk Anıtına çelenk koyma, Şehitlik ziyareti ve tebriklerin kabulü ile 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladılar.