Yozgat’ta dere kenarları gibi sulak alanlarda kendiliğinden yetişen frenk üzümü, başta böbrek hastalıklarının tedavisi olmak üzere şeker ve tansiyon hastalarına şifa dağıtıyor.

Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçeleri başta olmak üzere Yozgat’ın birçok ilçesinde su kenarlarında kendiliğinden yetişen frenk üzümünü vatandaşlar, salamura olarak saklayıp kışın meyve suyu olarak tüketiyor.

İç Anadolu Bölgesinde halk arasında böbrek hastalıklarının tedavisinde ve böbrek taşının düşürülmesinde yaygın olarak kullanılan frenk üzümü, yöre halkının da geçim kaynağı haline geldi.

Frenk üzümü, özellikle böbrek taşı olan hastalar ile tansiyon ve şeker hastalarınca oldukça rağbet görüyor.

Özellikle böbrek taşı hastalarının yakından tanıdığı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde "gilaburu, gilabolu, gilaboru, giraboru, kirabolu" gibi çeşitli isimlerle anılan frenk üzümü, içeriğindeki mineraller ve asit dolayısıyla "gençlik iksiri" olarak da anılıyor.

Sağlıklı beslenmenin uzun ve kaliteli bir yaşam sürme üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte, vitamin deposu olan meyvelere ilgi de gitgide artıyor. Sağlığa olumlu katkıları haricinde nefis tadıyla da dikkat çeken ufak taneli meyvelerden biri de frenk üzümü. Mayhoşumsu ve yoğun tadıyla ister tek başına ister yemekler, kahvaltılar, tatlılar ve mezelerin yanında yenebiliyor. Sevimli ve yuvarlak formatıyla da yiyecek dekorasyonunda göze hitap eden süslemeler için bolca tercih ediliyor. İçerdiği bol antioksidan niteliğiyle hastalıklara karşı bağışıklığı destekleyen meyve; kokteyl, şurup ve birçok içecek içerisinde kullanılabiliyor. Kendine özgü farklı bir aroma içeren Frenk üzümü diğer adı olan Bektaşi üzümü olarak da biliniyor.