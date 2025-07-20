Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi, Yozgat’ın merkez ve bazı ilçe köylerinde 21 Temmuz Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu köyü Yenidoğan Mahallesinde saat 09.00 ile 13.30 arasında planlı bakım çalışması yapılacak. Bu süre zarfında bölgeye elektrik verilmeyecek.

Yerköy ilçesinde ise Akpınar köyü Kızıl Gedik Fabrika Sahası, Aydıngün, Hatip, Kumluca, Kömüşören, Küçüknefes köyleri ile Merkez Karacaşar Mahallesinde saat 09.00 ile 11.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.