Toplantıda, Yozgat’ın genel asayiş ve güvenlik durumu değerlendirildi.
Vali Ziya Polat başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Yozgat Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, Yozgat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Başer ve ilçe kaymakamları katılım sağladı.
Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğünce ve İl Jandarma Komutanlığınca sunum yapılarak, il güvenliği hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için değerlendirmeler yapıldı. Melike Aslı Arslan