Yozgatlı Yazar Mustafa Çiftçi, edebiyat yolculuğu, Anadolu kültürü, kişisel yazarlık anlayışı ve aile bağlarının hayattaki yeri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi, eserlerinde Anadolu insanının duygu dünyasını, samimiyetini ve toplumsal değerlerini anlatmaya devam ettiğini ifade etti.

Çiftçi, Anadolu’nun kültür mirasına dikkat çekerek şunları kaydetti: “Bizim topraklarımızda yaşayan insanların yaşadığı sevinçler, acılar, umutlar, hayaller var. Bunları gerçekçi ve samimi bir dille anlatmak benim için bir sorumluluk. Anadolu’nun hikâyesi bitmez, biz yazmaya devam edeceğiz.”

Yozgat’ın kendisi için özel bir yeri olduğunu belirten Çiftçi, doğup büyüdüğü şehrin izlerini eserlerinde taşımaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Çiftçi, yazarlık hassasiyetine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Emanet edilmiş bir kabiliyeti, sonunda hesabını verebileceğimiz metinler ortaya koymak lazım. Şey var ya bu çok yakışıklı bir Hollywood şeyi var. Brad Pitt. Evet. Brad Pitt evlendi. Hanımı da şöhretliydi de adı gelmiyor aklıma. Angelina Jolie o şöhretli hanımıyla hani bundan sonra sanatınızda bir değişiklik olacak mı dediler.

O da dedi ki Ben dedi çocuklarımla birlikte izleyebileceğim filmler çekeceğim çünkü artık evliyim dedi. Ben de dedim ki yani elin Amerikalısı bunu söylüyorsa öyle bir hissiyatı duyuyorsa e biz Müslümanız imanlı yazarız. Bizim de kendimize böyle bir hedef koymamız böyle bir ölçü koymamız ve hani çocuğuma verip okutacağım zaman mahcup olacağım şeyler söylememek gibi bir hissiyatım bir duam Var. İnşallah da öylece devam edebiliriz.”

"Metin Uzadıkça Siz Ne Yaparsanız Yapın Metnin İçine Sızıyorsunuz"

Çiftçi, roman yazım sürecine dair değerlendirmesinde, “Romanda biraz alanınızın geniş olması, size detay verme imkanı verilmiş olması gibi imkanlar sebebiyle siz romanda daha çok içinizi dökebildiğiniz, daha çok kendinizden parçalar ekleyebildiğiniz yerler oluyor. Bunu yazarken ben fark ettim. Metin uzadıkça siz ne yaparsanız yapın metnin içine sızıyorsunuz” dedi.

Çiftçi, bu durumu engellemeye çalışanların yapaylığa düşebileceğini dile getirerek, “Hiç bilmediğiniz bir zamanı, mekanı ve kişiyi anlatmak zaten şizofrenik bir hal bence. Daha önce hiç tecrübe etmediğiniz bir şeyi bütün detayıyla anlatabiliyorsanız sizinki neredeyse delilikle deha arasında gezinip duran bir hayal gücü” ifadesini kullandı.

Aile ilişkilerinde annenin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu: “Anneyle ve babayla tabii ki ama önce anneyle olan ilişkinin düzelmesi demek hayatınızdaki birçok şeyin düzelmesi demek. Allah'a; ‘Allah'ım annemi sevmeyi bellet, bana annemi sevmeyi öğret’ desinler. Anneyi sevince Allah yeni bir paket açıyor. Level atlıyorsunuz. Siz bir üst pakete geçiyorsunuz. Ama bu anneyi sevmekle Allah oraya öyle bir güç vermiş.”

Yozgat’ta yaşanan bir anıyı paylaşan Çiftçi, gençlerin misafirperverliğini örnek göstererek şu ifadeleri kullandı: “Yazar, çizer dostumuz Yozgat'a geldiler… O da eğilmiş arabanın plakasına bakmış. ‘Tek şartla size lokanta yeri söylerim, park yeri söylerim. Yemeği ben ısmarlayacağım’ demiş.

Ben demiş, sizin geldiğiniz memlekette askerlik yaptım. O memleketin ekmeğini, suyunu yedim, içtim. Sizin memleketin bende hakkı var.”

Çiftçi, bu duyguyu okulun, televizyonun veya internetin öğretmediğini belirterek, “O milletin büyük hikayesidir. Edebiyattan beklediğim de budur. Bizim büyük hikayemize dahil olan bir edebiyat istiyorum ben” dedi.

Mustafa Çiftçi Kimdir?

1977 yılında doğan Mustafa Çiftçi, eğitimini Yozgat’ta tamamladı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Çiftçi; İngilizce okutmanlığı, metin yazarlığı, radyo ve TV programcılığı yaptı.

Çiftçi’nin eserleri arasında şunlar bulunuyor: Adem'in Kekliği, Şopen, Bozkır, Ahmer Cimeyim, Kalfa Uykusu, Ağlaya Ağlaya Öldük Anam Bacım, Kiraz Çiçeği Kolonyası, Yengeler Cumhuriyeti, Enişte Risalesi.

Yazar, 2014’te Türkiye Yazarlar Birliği ödülü ve 2016 Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görüldü.