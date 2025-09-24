Ankara'da ve Yozgat’ta yaşayan kişiler artan nüfus nedeniyle her geçen gün şehrin kalabalığından daha fazla yorulmaya devam ederken köy hayatına olan özlem de artıyor. Başkentte şehrin kalbindeki bu köy, bu nedenle her geçen gün daha fazla kişi tarafından keşfediliyor.

Altınköy Açık Hava Müzesi Kendine Çekiyor

Altındağ Belediyesi tarafından hizmete sunulan Altınköy Açık Hava Müzesi, sadece Altındağlılara değil aynı zamanda tüm Ankaralıları ve çevre illerdeki yaşayan insanları da çekiyor. şehrin merkezinde köy hayatını deneyimleme imkanı sunuyor.

Ankara’da Yaşayan Yozgatlılara Müjde

"Altınköy, Ankara'ya değer katıyor" diyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki "Ankara'da köy hayatına hasret kalanların adresi olan Altınköy, aynı zamanda Türkiye'nin ilk açık hava köy müzesi olma özelliğini taşıyor. Şehrin kalabalığından bunalan vatandaşlarımız burayı sıklıkla tercih ediyor. Bütün bunların yanı sıra Altınköy, köy yaşamının gelecek nesillere aktarılması açısından da önem arz ediyor. Şehirden uzaklaşmak ve köy hayatını deneyimlemek isteyen tüm Ankaralı vatandaşlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeye bekliyoruz…" ifadelerini kullandı.

Giriş Ücreti 40 TL

Altınköy Açık Hava Müzesi'ne giriş ücreti olarak 40 TL uygulanıyor. Altınköy Açık Hava Müzesi içerisinde gün boyunca çeşitli etkinliklere ve atölye çalışmalarına da yer verilirken pek çok hayvanda doğal ortamında ziyaret edilebiliyor.