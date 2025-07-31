Haziran ayında Yozgat’ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9, ithalat ise yüzde 15,2 oranında artış gösterdi.

Türkiye Genelinde İhracat Ve İthalat Arttı

Ülke genelinde ise 2025 yılı Haziran ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat ise yüzde 15,2 artarak 28 milyar 688 milyon dolar oldu.

Ocak-haziran döneminde Türkiye’nin ihracatı yüzde 4,1 artışla 131 milyar 408 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 7,2 artarak 180 milyar 845 milyon dolara ulaştı.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret Açığı 3,5 Milyar Dolar

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 8,1 artarak 18 milyar 955 milyon dolara, ithalat ise yüzde 16,9 artışla 22 milyar 544 milyon dolara yükseldi. Bu kapsamda dış ticaret açığı 3 milyar 588 milyon dolar olarak kaydedildi.

Dış Ticaret Açığı Haziran Ayında Yüzde 38,8 Arttı

2025 yılı Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 38,8 artarak 8 milyar 173 milyon dolara çıkarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,5 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 16,3 artışla 49 milyar 437 milyon dolara yükseldi.

İmalat Sanayi İhracatta Başı Çekti

Haziran ayında ihracatın yüzde 94,8’ini imalat sanayi ürünleri oluştururken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,7 oldu. Ocak-haziran döneminde imalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 94,2 olarak gerçekleşti.

Ara Mallarının İthalattaki Payı Yüzde 67,6

Haziran ayında ithalatın yüzde 67,6’sını ara malları oluşturdu. Sermaye mallarının payı yüzde 14,6, tüketim mallarının payı ise yüzde 17,6 olarak açıklandı.

Yüksek Teknolojili Ürünlerin İhracattaki Payı Yüzde 3,0

Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,0 olurken, ithalattaki payı yüzde 10,0 olarak kaydedildi.

Özel Ticaret Sistemine Göre İhracat 18,4 Milyar Dolar

Özel ticaret sistemine göre, haziran ayında ihracat yüzde 7,7 artarak 18 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 14,9 artarak 26 milyar 117 milyon dolar oldu. Bu sistem kapsamında dış ticaret açığı yüzde 36,8 artışla 7 milyar 710 milyon dolara yükseldi.

Ocak-haziran döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,6 artışla 119 milyar 362 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,2 artışla 168 milyar 775 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 14,3 artarak 49 milyar 413 milyon dolara ulaştı.