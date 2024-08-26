Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı’na sahip Yozgat’ın havası temiz mi? Sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağından (UHKİA) alınan verilere göre Yozgat’ın hava kalitesi “iyi” olarak kayıtlara geçti.

Türkiye şehirlerinin hava kalitesi UHKİA tarafından “iyi” (0-50), “orta” (50-100), “hassas” (100-150), “sağlıksız” (150-200), “kötü (200-300) ve “tehlikeli” (300-500) olarak 6 kategoride değerlendiriliyor. UHKİA verilerine göre Yozgat’ın Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 33 olarak açıklandı. Bu veriye göre Yozgatlılar kaliteli hava soluyor.

Bakanlık tarafından UHKİA hizmeti ile ilgili yapılan açıklamada, “Bu hizmet ile kamuoyunun soluduğu havanın kalitesi ile ilgili bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak ve halkın veriyi kolayca anlayabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, kişilerin bulunduğu bölgenin hava kalitesi, oluşturulan Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) ile iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde sınıflandırılarak paylaşılmaktadır. Burada yer alan veriler anlık veriler olup, sahadan elde edilen veriler doğrultusunda saatlik olarak güncellenmektedir. Bulunduğunuz bölgenin hava kalitesinin detaylı teknik değerlendirmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iletişime geçilmelidir” denildi.