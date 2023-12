Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat'ta, asgari ücret henüz belirlenmeden döner fiyatlarına zam yapıldı. Asgari ücretin belirlenmemesiyle birlikte, etiketlerde ve yemek fiyatlarında artışlar yaşanmaya başlandı. Yozgat'ta normalde 65 liradan satılan dönerlerin fiyatları, yapılan zam sonrasında 75 liraya çıktı.

“TAVUĞA ZAM GELDİ”

Dönerci esnafı ise yaptıkları zammın, tavuk ve lavaş gibi malzemelerdeki fiyat artışlarından kaynaklandığını belirtiyor. Esnaf, maliyetlerdeki artışın kendilerini zorladığını ve bu nedenle fiyatları revize etmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Önceki fiyattan 10 lira daha yüksek olan yeni döner fiyatları, Yozgatlı vatandaşlar arasında tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar, "Daha asgari ücret bile belirlenmedi. Bu zam neyin nesi! Kazancımız zaten ev kirası ve giderlere yetiyor. Ne yiyeceğiz? Dışarda yemek tüketmek lüks oldu. Döner bile yiyemeyeceğiz" şeklinde sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşların tepkiyle karşıladığı döner zammının asgari ücret sonrası ne olacağı ise merak konusu.

Vatandaşlar, asgari ücret artışının, günlük yaşamlarını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

KAFALAR KARIŞIK

Yozgat’ta tavuk döner fiyatlarına belirli noktalarda zam gelirken bazı esnafların zam yapmaması kafaları karıştırdı.

Bazı esnaflar tavuk dönere zam yapmazken diğer esnafların tavuğa ve lavaşa zam geldi diyerek zamlı fiyatları uygulaması vatandaşların kafalarında karışıklığa sebep oldu.

ET DÖNERE ZAM YOK

Edindiğimiz bilgilere göre et dönerin fiyatı 90 lira.

Esnaflar et dönere herhangi bir zam uygulamasının olmadığını söylüyor.

Zam yapılmayan et döner fiyatları ise yine de vatandaşı zorluyor.