Şahan, “Şehrimize daha iyi hizmet edebilmek için Yozgat’ın TBMM’de güçlü sesi olmak için göreve hazırım” dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçiminde, AK Parti listesinden ikinci sırada aday olarak gösterilmesinin ardın çalışmalarına aralıksız devam eden Şahan, ziyaretlerde coşkuyla karşılanıyor.

Türkiye sevdalısı büyük bir aileden, AK Parti teşkilatların mensubu olmaktan dolayı büyük gurur duyduğunu dile getiren Şahan, AK Parti’nin tüm kadrolarıyla Türkiye yüzyılına hazır olduğunu ifade etti.

Şahan “Güçlü dinamik ve yeni Türkiye yolunda Yozgat’ımıza ve ülkemize hizmet etme gayesiyle, AK Partiden Yozgat Milletvekili adayı olarak yola çıkmış bulunuyorum. Ben de aranızdan genç bir kardeşiniz olarak hem ülkemizde hem bölgemizde talep ve beklentilerine aracılık etmek, sorunlarımızı dile getirmek ve bu sorunlara çözümler üretmek için karşınızdayım. Yozgat’ımıza bundan önceki dönemlerde olduğu gibi yine bütünü ile kucaklayıp fedakârca çalışıp vatandaşlarımızın gözüne, gönüllerine girmek onların duasını ve sevgisini kazanmak en büyük arzum ve isteğim olduğunu da ayrıca belirtmek isterim” diye konuştu.

‘YOZGAT’IN SESİ OLACAĞIM’

Şahan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve partimizin belirlediği hedefleri doğrultusunda yerine getirmek ve sizin sesiniz olmak için milletvekili adayı oldum. Sizlerin bir kardeşi bir ağabeyi ve senelerdir memleketimin güzel insanları ile iç içe yaşamış içinizden biri olarak bütün ilçelerimizin ve Yozgat’ımızın gelişmesi, vatanımızın kalbi niteliğinde bir yerde bulunması hasebiyle en gözde cazibe merkezi haline getirmeye uğraşmak ve bu yolda elimden geleni yapacağımı belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu. Yasin Nazım Kayhan