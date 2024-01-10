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Yerel mutfak kültüründe özel bir yere sahip olan hamsi, lezzeti ve sağlıklı özellikleriyle ön plana çıkarak geçen yılın favori balık türü oldu.

Yozgat’ta 2023 yılında hamsi, hem lezzeti hem de sağlığa olan faydalarıyla öne çıktı. Yerel mutfaklarda sıkça kullanılan hamsi, çeşitli pişirme yöntemleriyle sofralarda kendine yer buldu. Yozgatlılar arasında özel bir ilgi gören hamsi, geçen yılın en çok tercih edilen balığı oldu ve sofralarda baş tacı konumuna yükseldi.

HAMSİNİN SAĞLIĞA KATKILARI

Hamsi, Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir içeriğe sahiptir, bu da kalp sağlığına olumlu katkı sağlar. Aynı zamanda düşük kalorili olması, kilo kontrolüne yardımcı olurken, yüksek protein içeriği vücut için gerekli amino asitleri sağlar. Tokat'ta hamsi tüketiminin artması, sağlıklı beslenme trendlerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Özellikle kış aylarında tercih edilen hamsi, Tokatlıların sofralarını hem lezzet hem de sağlık açısından zenginleştiriyor. Yozgat halkının favorisi olan hamsi, 2023 yılında da damaklarda unutulmaz bir iz bıraktı.