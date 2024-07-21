Valilikten yapılan açıklamada, “Her 10 orman yangınının 9'u insan kaynaklı... Değerli hemşehrilerimiz, gözbebeğimiz Çamlık Milli Parkı'nı, İç Anadolu Bölgesi'nin nefes aldığı, Akdağmadeni ve Çayıralan Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım… Ateş yakmayarak, izmarit atmayarak, yangınları önleyelim” denildi.

Yapılan açıklamanın devamında şu bilgiler verildi: “Orman yangınlarının başlıca sebeplerinden biri, bilinçsizce ormanlık alanlara atılan çöp ve sigara izmaritleridir. Küçük bir izmarit bile, kuru otlar arasında büyük bir yangının başlamasına neden olabilir. Bu nedenle, ormanlarda ve piknik alanlarında sigara içmekten kaçının. Eğer içmek zorundaysanız, izmaritin tamamen söndüğünden emin olun ve uygun şekilde bertaraf edin. Kamp yapmak ve piknik yapmak, doğayla iç içe olmanın en güzel yollarından biridir. Ancak, özellikle yaz aylarında ve kuru mevsimlerde, orman yangını riski oldukça yüksektir. Hassas bölgelerde ateş yakmaktan kaçının. Eğer ateş yakmanız gerekiyorsa, bunu güvenli ve belirlenmiş alanlarda yapın. Ateşi asla kontrolsüz bırakmayın ve tamamen söndürmeden alanı terk etmeyin. Çiftçiler ve arazi sahipleri, tarlalarını temizlemek için sıklıkla ateş kullanmaktadır. Ancak, bu uygulama kontrol dışına çıkabilen büyük yangınlara yol açabilir. Tarla ve arazi temizliklerinde alternatif yöntemler kullanın ve asla ateş kullanmayın. Bölgenizdeki yetkililerden destek alarak güvenli temizlik yöntemleri hakkında bilgi edinin.”

“ORMANLARIMIZI KORUMAK İÇİN BİLİNÇLİ OLALIM”

Açıklamada son olarak, “Orman yangınlarını önlemenin en etkili yolu, bireysel bilinçlenme ve sorumluluk almaktır. Her birey, ormanları koruma konusunda üzerine düşeni yapmalıdır. Doğru davranışları benimseyerek ve çevremizdekileri bilgilendirerek, orman yangınlarının önüne geçebiliriz. Unutmayalım ki, doğa bize emanet ve onu korumak hepimizin görevi. Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğu gerçeğini unutmadan, doğayı koruma bilincini yayalım. Çöp ve izmaritleri doğru şekilde bertaraf ederek, kamp ve pikniklerde ateş yakmaktan kaçınarak, tarla temizliğinde ateş kullanmayarak orman yangınlarını önleyebiliriz. Doğa dostu bir yaklaşım benimseyerek, gelecek nesillere sağlıklı ve yeşil bir dünya bırakmak için çaba göstermek her bireyin birinci görevidir” ifadelerine yer verildi.