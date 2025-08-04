Büyüknefes köyünde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyüknefes köyü Bağlar mevkisinde devriye görevi sırasında sit alanında 3 şahsı tespit etti. Alanın geniş çaplı kontrolünde, yaklaşık 400 metre mesafede mağara şeklinde kazılmış bir bölme bulundu.

Şüpheliler, kazı alanını kendilerinin açtığını itiraf etti. Bölmede yapılan aramada 1 kazma, 1 kürek, 1 iş eldiveni ve su şişeleri ele geçirildi. Malzemeler, şahısların rızasıyla muhafaza altına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.