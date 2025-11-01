Yozgat’ta ölüm, uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından aranan 3 kişi tutuklandı
Dron kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sarı, yeşil ve kahverenginin iç içe geçtiği benzersiz manzaralarıyla izleyenleri hayran bıraktı.

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğa sahip olan Kazankaya Kanyonu, her mevsim farklı güzellikler sunarken, özellikle sonbaharda doğaseverlerin uğrak noktası haline geliyor.

Ankara’dan gelen ziyaretçilerden Mehmet Emin, kanyonun huzur veren atmosferini şöyle anlattı: "Arkadaşımla birlikte şehir gürültüsünden uzaklaşmak için Kazankaya Kanyonu’na geldik."

Emin, "Sonbaharda gerçekten muhteşem bir yer. Doğanın tadını çıkarıyoruz; ne gürültü var ne kalabalık. Tam anlamıyla doğayla baş başayız. Herkese burayı görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Doğal yapısı, yeni yürüyüş rotaları ve seyir noktalarıyla Kazankaya Kanyonu, sonbahar mevsiminde adeta açık hava tablosunu andırıyor.

Kaynak: İHA