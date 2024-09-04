Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve yeni girişimcileri desteklemeyi amaçlayan merkez, son beş yılda 7 milyon avroluk katma değer yarattı. Bu değerin 1 milyon 100 bin avrosu, bölgeden yapılan ihracat faaliyetlerinden elde edildi.

BÖLGESEL KALKINMANIN MERKEZİ

Sorgun Belediyesi’ne ait olan ve yüzde yüz belediye hissesiyle yönetilen Sorgun İŞGEM, Eski Buğday Pazarı’nın arkasında bulunan 5 bin 700 metrekarelik kapalı alanda hizmet veriyor. Girişimcilere ve KOBİ'lere iş geliştirme hizmeti sunarak bölgesel kalkınmaya öncülük eden İŞGEM, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ev sahipliği yapıyor. Tekstil, mobilya, gıda, kimya ve metal gibi çeşitli sektörlerde yer alan 21 firma, burada faaliyet gösteriyor. Merkez, bugüne kadar 20 girişimciyi mezun ederken, 1.000'den fazla firmaya danışmanlık hizmeti sundu.

GİRİŞİMCİLER İÇİN GÜVENLİ LİMAN

Sorgun İŞGEM’in Şirket Müdürü ve Yasal Temsilcisi Yusuf Yılgın, merkezin bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, "Sorgun İŞGEM, tamamen hibe desteğiyle kurulan bir projedir ve yüzde yüz hissesi Sorgun Belediyemize aittir. Biz burada, İŞGEM’i organize sanayi bölgelerine (OSB) geçişin alt yapısı olarak konumlandırdık. Firmalar burada gelişip büyüyerek OSB'lere geçiş yapma imkanı buluyorlar. Genellikle firmalarımız üç yıl içinde mezun oluyor; mezun olamayanlara ise iki yıl daha uzatma veriyoruz. Beş yıl içinde firmalarımız, OSB'lere geçmeye hazır hale geliyor" dedi.

34 İŞ YERİ VE 200’DEN FAZLA İSTİHDAM

Yusuf Yılgın, İŞGEM’in mevcut kapasitesine de değinerek, “Merkezimizde ana bina dışında 26, ana bina içinde ise 8 olmak üzere toplam 34 iş yeri bulunuyor. Burada faaliyet gösteren firmalarımız, 200’ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. 2018 yılından bu yana 20 firmayı mezun ettik. Mezun olan firmalarımız, büyüme ihtiyaçları doğrultusunda daha büyük alanlara taşındı. 2018-2023 yılları arasında merkezimizde sağlanan toplam katma değer 7 milyon avroya ulaştı ve bu değerin 1 milyon 100 bin avrosu ihracattan elde edildi” şeklinde konuştu.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN PARLAYAN YILDIZLARI

Sorgun İŞGEM’de faaliyet gösteren firmalar, bölgesel ekonomiye katkıda bulunurken, aynı zamanda ulusal ve uluslararası arenada da adından söz ettiriyor.

Duşakabin imalatı yapan girişimci Emin Esmek, firmalarının bir yıl önce kurulduğunu belirterek, “Yozgat’ta bir ilki gerçekleştirerek duşakabin imalatına başladık. Ürünlerimizi demonte olarak esnaflara teslim ediyoruz ve çevre illere sevkiyat yapıyoruz. Şimdi ise yurt dışına açılmayı planlıyoruz” dedi.

Kuruyemiş imalatı yapan Adem Kaya ise İç Anadolu Bölgesi’nde yetişen nohutlardan beyaz ve çıtır leblebi ürettiklerini ifade ederek, “Günlük olarak 2 ton leblebi üretiyorum ve ürünlerimi Ankara, Kayseri, Çorum gibi illere gönderiyorum” diye konuştu.

3D yazıcılarla ev dekorasyonu ve oyuncak üretimi yapan Feyyaz Buğra Çelik, yeni bir girişimci olarak İŞGEM’de bulduğu fırsatları değerlendirdiklerini söyleyerek, “3D yazıcılarla üretim yapıp online platformlarda satışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına gönderim yapıyoruz. Henüz yeni bir oluşum olmamıza rağmen, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyoruz” dedi.

Sorgun İŞGEM, sadece Yozgat’ın değil, tüm Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde güçlü bir oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor. Girişimcileri destekleyen ve bölge ekonomisine milyonlarca avroluk katkı sağlayan bu merkez, Sorgun’un kalkınma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olmayı sürdürüyor.