Büyük Sinema Salonunda düzenlenen resim sergisi açılışına Yozgat İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaş Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta bir açıklama yapan Yozgat İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, “Yozgat’ta resim alanında Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisemiz hep en öndeydi. İlimizde olan çok büyük bir eksiği kapattıklarını düşünüyoruz. Ne zaman ihtiyaç duyduğumuzda, halkımızın ne zaman sanat alanında bir ihtiyacı olduğunda Okul Müdürümüz Aytaş bey bizleri geri çevirmedi. Yıllardır yapmış olduğu hazırlık gibi bizlerin ve halkımızın gönüllerini fetih etti. Ondan dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bugünde sadece müzik alanında değil aynı zamanda da sanat alanında, resim alanında da varlığını bizlere gösterdi. Bu güzel sergiden dolayı başta okul müdürümüz olmak üzere öğretmenlerimize, idarecilerine ve öğrencilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaş Şahin ise, “Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi olarak 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin görsel sanatlar alanında yapmış olduğu çalışmalar sergilendi. Sergimiz karma resim sergisinden oluşuyor. Öğrencilerimiz yağlı boya, peyzaj çalışmaları ve ek olarak Yeşilçam’ın unutulmayan yüzlerini sergilediler. Öğrencilerimizin performanslarını hem yılsonu değerlendirmesi olarak hem de halkımızla buluşturmak amacıyla sergi düzenledik. Bu yıl yapılan sergimiz 3’üncü büyük sergimiz esas sergimizi eylül ayının başlangıcında daha geniş resim ile yapmayı planlıyoruz. Öğrencilerimiz gerçekten eserlerini kayda değer güzel halkımızın görmesi gerektiren bir çalışma olarak ortaya sunmuş oldular” diye konuştu.