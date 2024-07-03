Cumhuriyet Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Nurullah Korkman'ın proje yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretmenler tarafından Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lise öğrencilerine eğitim verildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Cumhuriyet Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Nurullah Korkman'ın proje yürütücülüğünü yaptığı, TÜBİTAK 4004 ‘Bozok'ta İklim Değişikliklerine Uyum: Bilim ve Teknoloji Entegrasyonlu Uygulamalar II’ projesi kapsamında, Bozok Üniversitemizin öğretim üyeleri ve öğretmenlerimiz tarafından, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde verilen eğitimlerimiz tamamlanmıştır” denildi.