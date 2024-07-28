Bu yıl 8’incisi düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali başladı. Film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve konserlerle dolu dolu geçecek festivalde sinemaseverler keyifli bir haftasonu geçirecek.

Nilüfer Belediyesi’nin Çalı etkinliğin ilk gününe Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) ile birlikte düzenlediği Türkiye’nin ilk kamplı film festivali olan 8. Çalı Köy Filmleri Festivali başladı. Çalı Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin açılış gecesine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Osman Uçar ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 1934 yılında “Aysel Bataklı Damın Kızı" filminin Çalı’da çekildiğini hatırlattı.

Çalı’da o dönem Halk Evi olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Film çektirecek kadar da bir örgütlülüğü varmış. İlk filmde köylülerimiz de yer almış. Yani o zamanlarda köylüler, Halk Evi’ne tiyatro izlemeye ve oynamaya gidiyorlarmış. Aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl büyük bir iş yaptığını bugün daha iyi görüyoruz” dedi.

Başkan Şadi Özdemir, organizasyon fikrinin de yine bölgenin gençlerinden çıktığını ve ÇEKÜDER’in belediyeye önermesiyle başladığının altını çizdi.

Festival başladığından beri toplam 52 uzun metrajlı ve 28 kısa film gösterimi yapıldığını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "18 söyleşi, 10 konser ve 10 atölye çalışması yapıldı. 6. festival ile birlikte kısa film festivali yarışması da başladı. Bunlar sadece bir rakam gibi gözükebilir ama çok kolay değil. Geçmişten bugüne destek olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

KISA FİLM YARIŞMASINA 49 BAŞVURU

Bu yıl festival kapsamında kısa ve uzun metrajlı film gösterimleri olacağını söyleyen Şadi Özdemir, "Bunun yanı sıra atölyeler, konserler ve söyleşiler de olacak. Kamplı olarak gerçekleştirilen organizasyonumuzda yoga ve doğa yürüyüşleri yapılacak. Kısa Film Yarışmamız için de bu yıl 49 başvuru oldu. Yarışma özel seçkimiz de programımızda yer alıyor" dedi.

Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan da, festivale emeği geçenlere teşekkür etti. ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Sakin ise bu yıl bir ilk olarak destek olmak amacıyla festivalin kısa film yarışmasında finalist tüm filmlere ödül verileceğini söyledi.

NİLÜFER ODA ORKESTRASI'NDAN FİLM MÜZİKLERİ KONSERİ

Açılış konuşmalarının ardından Şef Deniz Tan yönetimindeki Nilüfer Oda Orkestrası’nın “Beyaz Perdeden Senfonik Yolculuk” konseri dinleyicilerle buluştu. Gece "Yozgat Blues" film gösterimi ile devam etti. Film bitiminde Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, sinemaseverlerle söyleşi gerçekleştirdi.