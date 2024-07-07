Proje kapsamında, 58 köyde su depolarını beslemek için Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruldu. Bu paneller sayesinde köylere su sağlayan depoların elektrik maliyetlerinde ciddi bir azalma sağlandı.

İl Özel İdaresi tarafından başlatılan bu çalışma, köylere su temininde maliyetleri düşürmenin yanı sıra çevre dostu bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Köylere kurduğumuz güneş enerjisi tesisleri sayesinde özellikle yaz aylarında içme suyunun hemen hemen tamamını güneş panellerinden sağlıyoruz. Bu projeyle su temini maliyetlerinde büyük bir düşüş sağladık. Güneş enerjisinin verimli kullanımı sayesinde köylerimize kesintisiz ve uygun maliyetli su sağlamak mümkün hale geldi. Gelecekte daha fazla köyde güneş panelleri kurarak bu başarıyı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasının hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük avantajlar sağladığını belirtildi.

Yozgat İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise, “Çevreye duyarlı projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Güneş enerjisi kullanımı, köylerimizin enerji bağımsızlığını artırırken, aynı zamanda elektrik maliyetlerini düşürüyor. Bu sayede köylülerimizin ekonomik yükü hafifliyor ve daha sürdürülebilir bir yaşam sağlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Projede kullanılan güneş enerjisi panelleri, su depolarına entegre edilerek enerji tasarrufu sağlanırken, aynı zamanda bakım ve işletme maliyetleri de minimize edildi. Güneşten elde edilen enerjiyle çalışan sistemler, elektrik kesintilerinden etkilenmeden kesintisiz su temini sağlıyor. Bu da köylüler için büyük bir avantaj sunuyor.