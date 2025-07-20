Vatandaşlara, "Yozgat'ın eski adı nedir?" diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar...
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Vatandaşlara, "Yozgat'ın eski adı nedir?" diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar...
Fatma Gezgin ve 2 çocuğu olan Deniz ve Toprak Gezgin’in yaşamını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma da tutuklanan itfaiye personeli Turgay Gezgin, cezaevinde hayatına son verdi.
Fatma Gezgin ve 2 çocuğu olan Deniz ve Toprak Gezgin’in yaşamını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma da tutuklanan itfaiye personeli Turgay Gezgin, cezaevinde hayatına son verdi.
Türkiye’nin en büyük et üreticilerinden olan Seret ve ortağı Servet Bekar’a mahkemece 1 yıl iflas koruması kararı verildi. Ayrıca diğer et üretici şirketler de bir bir iflasla karşı karşıya gelince et fiyatlarına zam yapılacak mı konusu gündemde yerini aldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin her yerini bayraklarla donatalım” çağrısına Yozgat AK Parti teşkilatı destek vererek, il genelinde esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.