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Vatandaşlara, "Yozgat'ın eski adı nedir?" diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar...

Muhabir: Hakan Demirbaş / Sema Nur Koçaker