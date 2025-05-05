Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yürütülen, Yozgat Valiliği ve Yozgat Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından desteklenen şehit yakınları ve gazilere yönelik sağlık, hukuk, iletişim ve sosyal konularda akademik eğitim ve destek hizmetleri sunan ve Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen “Vefa Üniversitesi Projesi”, mezunlarını vermeye devam ediyor.

Kahraman şehit ailelerinin ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve topluma daha aktif katılımlarını sağlamayı hedefleyen Vefa Üniversitesi Projesi, aynı zamanda şehit ve gazi ailelerine daha iyi bir gelecek sunmayı ve onların toplumsal dayanışma içinde güçlü bireyler olarak yer almalarını sağlamayı amaçlıyor.

Proje ekibinde bulunan öğretim üyeleri ve öğretim elemanları şehit yakınları ile her hafta pazartesi günü bir araya gelerek sağlık, hukuk, iletişim ve sosyal konularda bilgiler aktardı. Vefa Üniversitesi Projesi’nin ikinci grubunda yer alan ve eğitimi başarı ile tamamlayan 20 şehit ailesine düzenlenen tören ile katılım belgeleri takdim edildi.

Şehit aileleri ve gazilere destek olmanın yanı sıra, toplumda vefa ve farkındalık duygularının güçlenmesine de katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programını başarı ile tamamlayan şehit ailelerine katılım belgeleri, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Polat ve Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Başhekim Süha Kuşçu tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Vefa Üniversitesi Projesi’nin şehit yakınları ve gazilerin toplumsal yaşama daha aktif katılımı sağlamak adına önemli bir adım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hıdır, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 20 öğrenciyi tebrik etti.