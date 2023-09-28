Yozgat, zengin kültürel mirası ve misafirperver insanları ile ünlü bir şehir. Şimdi ise bu huzur şehrinde en popüler isimler dikkat çekiyor. Yapılan son incelemeye göre, Yozgat'ta en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri merak konusu oldu.

Yozgatlı ailelerin erkek çocuklarına en çok tercih ettiği isimler arasında şunlar öne çıkıyor:

Mehmet: Yozgat'ın geleneksel isimlerinden biri olan Mehmet, hala en çok tercih edilen erkek isimleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Mustafa: Mustafa, Yozgat'ta da yaygın bir erkek ismi olarak kabul ediliyor ve pek çok aile tarafından tercih ediliyor.

Ahmet: Ahmet ismi de Yozgat'ta oldukça popüler ve sık kullanılan isimler arasında yer alıyor.

Yozgatlı ailelerin kız çocuklarına en sık verdiği isimler ise şu şekilde sıralanabilir:

Fatma: Geleneksel bir Türk ismi olan Fatma, Yozgat'ta da en çok tercih edilen kadın isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ayşe: Ayşe ismi, Yozgatlı aileler tarafından sıklıkla tercih edilen bir diğer kadın ismi olarak bilinir.

Zehra: Zehra ismi de son yıllarda popülerlik kazanmış ve Yozgatlı aileler arasında tercih edilmektedir.

Bu veriler, Yozgat'ın geleneksel değerlerine ve aile bağlarına verilen önemi yansıtmaktadır. Şehrimizin en popüler isimleri, kuşaktan kuşağa geçen bir mirası temsil etmektedir. Ayrıca, bu isimlerin güzellikleri ve anlamları da Yozgatlı aileler için önemli bir rol oynamaktadır. (Haber Merkezi)