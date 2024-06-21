Denize kıyısı olmayan ve bozkırın ortasında yer alan Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, ağ kafes sistemi ile alabalık üretimi yapan girişimci Tuncay Erol, yıllık üretim kapasitesini devlet desteği ile 25 tondan 75 tona çıkarmayı başardı.

ÇEKEREK BARAJI VE BALIKÇILIK FAALİYETLERİ

Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı, 2011 yılında su tutmaya başladı. Bu durum, ilçede tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçilerin balık üretimine yönelmesine yol açtı. Barajın su tutmasıyla birlikte, ağ ile gümüş, kerevit ve sazan tutan üreticiler, baraj üzerine kurdukları kafeslerde alabalık yetiştirmeye başladı.

TUNCAY EROL’UN BALIKÇILIK SERÜVENİ

Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde uzun yıllar tarım ve hayvancılıkla uğraşan Tuncay Erol (45), Çekerek Barajı’nın kurulmasının ardından tarım arazileri sular altında kalınca, yeni bir geçim kaynağı olarak alabalık üretimine yöneldi. Erol, 2015 yılında kendi imkânlarıyla barajda ilk üretim kafesini kurarak yıllık 25 ton alabalık üretimine başladı. Devletin sağladığı desteklerden yararlanan Erol, kafes sayısını 13’e çıkararak yıllık üretimini 75 tona ulaştırdı.

BALIKLARIN İŞLENMESİ VE İHRACATI

Çekerek Barajı’nda ağ kafes sistemi ile üretilen alabalıklar, belli ağırlık ve ölçülere ulaştığında Karadeniz ve Ege Bölgesi’ndeki su ürünleri tesislerine gönderiliyor. Bu tesislerde işlenen balıklar, Avrupa ülkelerine ihraç edilerek sofraları süslüyor. Erol, "Balıkçılık hayvancılıktan daha kârlı bir iş. Ürettiğimiz balıkları Ege ve Karadeniz bölgelerindeki fabrikalara veriyoruz, orada işlenen balıklar Avrupa ülkelerine gönderiliyor" dedi.

KIŞ MEVSİMİNDE BALIK ÜRETİMİ VE LEZZET

Tuncay Erol, kış mevsiminde balıkçılığın zorluklarına rağmen, balıkların lezzetinin iki kat arttığını belirtiyor. Erol, "Kış mevsiminde balıkçılıkla uğraşmak zor oluyor ama kışın suyun pH değeri daha iyi olduğu için balıklar daha lezzetli oluyor. Bölgemize kar yağdı, havalar da soğuk olduğu için yaz mevsimine göre balığın lezzeti ikiye katladı" şeklinde konuştu.

DEVLET DESTEĞİ VE ÜRETİM ARTIŞI

Erol, devlet desteği sayesinde kapasitesini artırarak yıllık üretimini 25 tondan 75 tona çıkardı. "Yılda bir kez devlet desteği alıyoruz, kapasitem 25 tondu bu yıl 75 tona çıkardım. Bizim fabrikalara gönderdiğimiz balıklar işlendikten sonra Avrupa ülkelerinin sofralarını süslüyor" dedi.

Tuncay Erol’un Çekerek Barajı’nda gerçekleştirdiği alabalık üretimi, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de Avrupa sofralarına kaliteli balıklar sunuyor. Erol’un başarısı, bozkırın ortasında bile balıkçılık yapmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bu girişim, devlet destekleri ve doğru stratejilerle küçük ölçekli işletmelerin nasıl büyük başarılara imza atabileceğinin güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.