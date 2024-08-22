Yozgat’ın en büyük ilçesi hangisi? Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından paylaşılan bilgilere göre, Yozgat’ın en büyük ilçesi olan Sorgun, Türkiye’nin tam ortasında, yolların kesiştiği stratejik bir noktada yer alıyor. Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sorgun, termal kaynakları, zengin uranyum yatakları, geniş tarım arazileri ve başarılı projeleriyle İç Anadolu Bölgesi'nin öne çıkan cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Tarih ve Turizm Potansiyeli: Sorgun, kültürel ve sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. İlçede bulunan kaplıcalar, tarihi miraslarla birlikte her geçen gün daha fazla ziyaretçi çekiyor. Bu durum, Sorgun’un ekonomisine ve sosyal yaşamına önemli bir katkı sağlıyor.

Zengin Doğal Kaynaklar: Sorgun, 7.000 tonluk uranyum yataklarıyla Türkiye’nin en zengin uranyum rezervlerine sahip olmasının yanı sıra zengin kömür yatakları ve jeotermal kaynaklarıyla da dikkat çekiyor.

Coğrafi Konum: Sorgun, İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak bölümünde, Yozgat ve Sivas karayolu üzerinde yer alıyor. Deniz seviyesinden 950 metre yüksekte bulunan ilçenin yüzölçümü 1.769 kilometrekaredir. Yozgat il merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan Sorgun, toplamda 80.000 civarında nüfusa sahiptir.

Doğal Yapı ve Akarsular: Sorgun, Bozok Yaylası üzerinde yer almakta olup, arazi yapısı genel olarak düzlüklerden oluşmaktadır. İlçenin kuzeydoğusunda yer alan Eymir Yaylası, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri arasında doğal bir sınır oluşturur. İlçeden geçen Eğriöz ve Delibaş dereleri şehri ikiye bölerken, Kanak Suyu ve Çekerek Suyu gibi önemli akarsular da ilçenin doğal güzelliklerine katkıda bulunur.

İklim ve Bitki Örtüsü: Sorgun’da karasal iklim hakimdir; yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve sert geçer. İlçede bozkır bitki örtüsü yaygın olup, özellikle kuzey ve kuzeydoğusunda meşe ve çam ormanlarına rastlanır. Ayrıca ilçede çok sayıda gölet bulunmakta, bunlar arasında Dişli, Yaycılar ve Gelingüllü Barajı öne çıkmaktadır.

Sorgun, sahip olduğu doğal kaynaklar, tarihi değerler ve coğrafi konumu ile Yozgat’ın en büyük ilçesi olarak dikkat çekmektedir.