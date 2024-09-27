İç Anadolu’nun stratejik bölgelerinden biri haline gelen Boğazlıyan’da kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi (OSB), büyük ölçekli yatırımları ve güçlü ekonomik hedefleri ile dikkat çekiyor.

300 milyon dolarlık yatırım, 400 milyon dolarlık ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat hedefiyle yola çıkan Fuat Oktay OSB, tam kapasiteye ulaştığında yalnızca bölgenin değil, Türkiye'nin sanayi altyapısında da önemli değişimler yaratacak.

FUAT OKTAY’IN YERELDEN KALKINMA VİZYONU BOĞAZLIYAN’DA HAYATA GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı döneminde yerelden kalkınmayı destekleyen projelere öncülük eden Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesindeki yatırımlarla bu vizyonu gerçeğe dönüştürüyor. Fuat Oktay OSB, Oktay’ın girişimleriyle temelleri atılan ve İç Anadolu’nun sanayi üssü olma hedefini taşıyan bir proje olarak dikkat çekiyor. Bölgedeki kalkınma sürecinin önemli bir parçası olan bu yatırım, Yozgat ekonomisine katma değer sağlamanın yanı sıra yerel halk için yeni istihdam fırsatları yaratacak.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yatırımın bölgeye katkılarının büyük olacağını belirterek, "Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, Boğazlıyan'ın ekonomik kalkınmasında tarihi bir dönüm noktası olacak. Burada yer alacak sanayi tesisleri, sadece Boğazlıyan’ı değil, tüm Yozgat’ı kalkındıracak adımlar atıyor. Bu büyük projede OAV Teknoloji’nin yatırımı da bölgeyi teknoloji üssü haline getirecek" dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK LİTYUM-İYON BATARYA ÜRETİM TESİSİ YOZGAT'TA KURULUYOR

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 983 milyon TL’lik yatırımla inşa edilecek olan lityum-iyon batarya üretim tesisi, Türkiye’de enerji depolama teknolojileri alanında bir ilki gerçekleştirecek. OAV Teknoloji tarafından hayata geçirilecek bu tesis, ülkemizde yerli batarya üretim kapasitesini artırarak enerji sektörüne önemli katkılar sunacak. Yıllık 501.000 adet LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya hücresi (280 Ah) üretme kapasitesine sahip olacak tesis, günlük 1.670 adet batarya üretimi ile Türkiye’nin enerji depolama ihtiyaçlarına cevap verecek.

Bu bataryalar, özellikle elektrikli araçlarda kullanılmak üzere tasarlanırken, aynı zamanda enerji depolama çözümleri sunarak yenilenebilir enerji projelerine destek sağlayacak. Türkiye’nin sürdürülebilir enerji hedeflerine katkıda bulunacak olan tesis, Boğazlıyan’ın yüksek teknoloji üretim merkezi olma yolunda önemli bir adım atmasını sağlayacak.

BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN CAN SUYU: İSTİHDAM VE SANAYİ BÜYÜMESİ

OAV Teknoloji'nin Boğazlıyan'daki yatırımı, bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Yüzlerce kişiye doğrudan istihdam olanağı sunacak olan tesis, dolaylı olarak da bölgedeki iş gücü piyasasını canlandıracak. Projenin inşaatına 2024 yılının son çeyreğinde başlanması planlanıyor ve inşaat sürecinin bir yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte, yerel iş gücüne olan talep artacak ve Boğazlıyan, çevre illerden gelen iş başvurularıyla hareketlenecek.

Bölge halkı, bu büyük yatırımın istihdam olanaklarını genişleteceği ve sosyal hayatı canlandıracağı beklentisiyle projeyi yakından takip ediyor. Bölgedeki ticaret hacminin artması ve hizmet sektörünün gelişmesiyle birlikte Boğazlıyan ekonomisi de büyüme trendine girecek. Uzmanlar, bu yatırımın yerel sanayi üretimini artırarak bölgenin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağını ifade ediyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE YENİLENEBİLİR ENERJİ: TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN STRATEJİK KATKI

OAV Teknoloji’nin Yozgat’taki lityum-iyon batarya üretim tesisi, Türkiye’nin enerji stratejilerinde kritik bir role sahip olacak. Özellikle elektrikli araçlar başta olmak üzere, enerji depolama sistemleri, yenilenebilir enerji projeleri ve çeşitli sanayi dallarında kullanılacak olan bu bataryalar, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma hedefini destekleyecek. Elektrikli araç pazarının dünya genelinde hızla büyüdüğü bu dönemde, yerli batarya üretimi Türkiye'nin bu rekabetçi pazarda elini güçlendirecek.

Bataryaların üretimi, Türkiye’nin enerji güvenliğine katkıda bulunurken, yerli ve milli enerji çözümlerine olan ihtiyacı karşılayacak. Uzmanlar, bu yatırımın Türkiye’nin enerji arz güvenliği için kritik bir adım olduğunu ve batarya teknolojilerinde Türkiye’nin dünya çapında önemli bir oyuncu olma potansiyelini artıracağını vurguluyor.

İHRACAT KAPASİTESİNİ ARTIRACAK VE TÜRKİYE’Yİ KÜRESEL PAZARDA GÜÇLENDİRECEK

OAV Teknoloji’nin Yozgat’ta kuracağı lityum-iyon batarya üretim tesisi, Türkiye’nin enerji depolama teknolojilerinde dünya pazarında rekabet edebilir hale gelmesini sağlayacak. Üretilen bataryalar, sadece yerli piyasa için değil, aynı zamanda küresel pazar için de önemli bir ihracat ürünü olacak. Türkiye’nin enerji teknolojileri ihracat kapasitesini artıracak olan bu yatırım, ülkenin döviz gelirlerine önemli bir katkı sağlayacak.

Boğazlıyan’da üretilecek bataryalar, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına ihraç edilerek Türkiye’nin küresel enerji çözümleri sağlayıcısı olarak konumunu güçlendirecek. Özellikle elektrikli araç pazarında rekabetçi bir konuma ulaşmayı hedefleyen Türkiye, bu yatırımla birlikte sürdürülebilir enerji teknolojilerinde bölgesel bir güç haline gelmeyi amaçlıyor.

YOZGAT’IN EKONOMİK KALKINMASINDA TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilen bu dev yatırım, Yozgat’ın ekonomik kalkınmasında bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Organize sanayi bölgesinde yer alacak olan yüksek teknolojiye dayalı bu tesisler, bölgenin teknolojik altyapısını geliştirecek ve sanayi kapasitesini artıracak. Uzmanlar, bu yatırımın Boğazlıyan’ın gelecekte daha büyük sanayi yatırımları çekmesini sağlayacak stratejik bir adım olduğunu belirtiyor.

Yozgat’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunacak olan bu projeler, aynı zamanda bölgenin genç nüfusuna yeni iş imkanları sunarak göçü tersine çevirecek. Boğazlıyan, bu yatırımla birlikte Yozgat’ın sanayi ve teknoloji merkezi haline gelirken, bölgenin diğer ilçelerine de örnek teşkil edecek.

ENERJİ POLİTİKALARINDA YERLİ ÜRETİME STRATEJİK DESTEK

Türkiye’nin enerji politikaları doğrultusunda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan bu yatırım, ülkenin enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yerli batarya üretimi, enerji depolama teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye’nin enerji güvenliği açısından önemli bir katkı sağlayacak. Bu yatırım, aynı zamanda Türkiye’nin enerji politikalarının sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu bir adım olarak öne çıkıyor.