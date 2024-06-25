Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Bozok'ta İklim Değişikliklerine Uyum Bilim ve Teknoloji Entegrasyonlu Uygulamalar" eğitimi Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başladı.

Proje ile okul öncesi, sınıf öğretmeni, fen bilimleri ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin iklim değişikliği kaynaklı çevresel sorunların çözümüne ilişkin bilim ve teknoloji entegrasyonlu tasarım yapma becerilerini geliştirme amaçlanıyor.

Böylelikle öğretmenlerin iklim değişikliğinin neden olduğu sorunları ve yeni iklim koşullarına yönelik uyum tedbirlerini fark etmeleri ve bu sorunlar çerçevesinde çözüm yolları geliştirmeleri hedefleniyor.

Proje kapsamında Türkiye geneli seçim yapılarak 23 farklı ilden fen bilimleri, sosyal bilgiler, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği olmak üzere 4 farklı branştan 24 öğretmen 7 gün sürecek bilim kampına alındı.

Projenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, projenin yapımında emek veren katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.