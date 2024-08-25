Edebiyat dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş olan Çiftçi, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2014’ün "En İyi Hikâye Kitabı" ödülünü kazanan Bozkırda Altmışaltı adlı eseri ile büyük takdir topladı.

Yozgat'ta ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim gören Mustafa Çiftçi, 2000-2001 yıllarında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunarak uluslararası bir bakış açısı kazandı. Edebiyat yolculuğuna 2007 yılında Aşkar Dergisi'nde yayımlanan ilk öyküsüyle adım atan Çiftçi, Haziran 2012’de Adem’in Kekliği ve Chopin adlı ilk kitabını yayımladı. İkinci kitabı Bozkırda Altmışaltı ise 2014 yılında okuyucularla buluştu ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi.

Mustafa Çiftçi, Yozgat’ın yaşamından ve insanlarından ilham alarak, büyük şehirlerin dışında kalan mekânları öykülerinde sıradanlıktan çıkarıp etkileyici bir şekilde işledi. Necip Fazıl Ödülleri'nde “Anadolu insanının hayatından kesitleri yansıtırken kullandığı çarpıcı üslup, kurduğu orijinal ve ironik öykü diliyle” ödül kazanarak edebi yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

Çiftçi’nin yazarlık kariyeri sadece kitaplarla sınırlı kalmayıp, İngilizce öğretmenliği, metin yazarlığı, radyo ve televizyon programcılığı gibi birçok alanda da kendini gösterdi. Ayrıca, yazarın öykülerinden uyarlanan Gönül Dağı adlı dizi 2020 yılında izleyicilerle buluştu ve adını Neşet Ertaş’ın ünlü türküsünden aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Çiftçi, edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler ve çeşitli alanlardaki çalışmalarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Çiftçi’nin kazandığı önemli ödüller arasında 2014 Türkiye Yazarlar Birliği "En İyi Hikâye Kitabı" (Bozkırda Altmışaltı) ve 2016 Necip Fazıl Ödülleri "İlk Eserler Ödülü" yer alıyor.