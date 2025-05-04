ÇEDAŞ, 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında Yozgat’ın Aydıncık, Boğazlıyan, Sorgun ve Yerköy ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Yozgat genelinde sürdürülebilir enerji altyapısı için yapılacak çalışmalar nedeniyle 4 ve 5 Mayıs 2025 tarihlerinde bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirileceğini açıkladı. Kesintilerin, bakım, yatırım ve şebeke çalışmaları kapsamında yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre; Aydıncık ilçesi Yeni Mahalle’nin bir kısmında 4 Mayıs Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında bakım çalışması sebebiyle elektrik verilemeyecek.

Boğazlıyan ilçesinde ise iki ayrı bölgede kesinti yapılacak. Yenidoğan Mahallesi’nin bir kısmında 08:30 - 10:00 saatleri arasında, Sırçalı Kasabası’nın bir kısmında ise 09:00 - 14:30 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

Sorgun ilçesine bağlı Yazılıtaş, Peyniryemez ve Çakırhacılı köylerinde ise yatırım çalışmaları kapsamında 09:00 - 17:00 saatleri arasında kesinti olacak.

Yerköy ilçesinde ise 5 Mayıs Pazartesi günü Kömüşören, Aydıngün, Hatip ve KÇ Nefes köylerinde 09:00 - 15:00, GES santrallerinin bulunduğu bölgede ise 12:00 - 18:00 saatleri arasında şebeke çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

ÇEDAŞ, çalışmalar süresince iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin de titizlikle uygulanacağını vurgularken, vatandaşların tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.