Doğada kendiliğinden yetişen evelik otunu toplamak için tatlı bir telaş içerisine giren vatandaşlar, evelik otunun hem sarmasını yapıyor, hem çorba olarak tüketiyor hem de kavurup hamur işlerinin içerisine katıyorlar.

Her yıl vatandaşlar topladıkları otları kendileri tükettikleri gibi pazarda satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. C vitamini açısından zengin olduğu için gribal enfeksiyonlar ile mücadelede etkili olan evelik otu, romatizmal ağrılara iyi geldiği gibi egzama, kaşıntı ve mantar hastalıklarının iyileşmesinde de kullanılıyor.

Vatandaşlar, her yıl mayıs ayında yetişen evelik otunu toplamak için köylere gittiklerini bu senede mayıs ve haziran aylarında aynı şekilde köylerine giderek toplayacaklarını belirtiyor.

Evelik otunun ilkbahar mevsimi ile birlikte doğada kendiliğinden yetiştiğini belirten bir vatandaş, “Evelik otu Yozgat’ta sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ben de her yıl mayıs ayında köyde, dağda, yol kenarında eşimle birlikte evelik otunu toplamaya gidiyorum. Evelik otunun özellikle sarmasını yapıyoruz, çok güzel oluyor. Severek tüketiyoruz. C vitamini açısından zengin olduğu için özellikle topluyoruz. Evelik otu vücuttaki toksinlerin atılmasını da sağlıyor” dedi.

İştah açıcı özelliğe sahip olan efelik, kilo alma problemi olan ve sağlıksız derece zayıf kişiler için doğal bir alternatiftir. Sabahları tüketildiğinde gün boyu iştah açıcı etkisini gösterir; ancak uzun süre tüketilmemelidir.

Kan ve bağırsakların temizlenmesinde etkin rol oynar. Boşaltım sisteminde problem yaşayan hemoroid hastaları için oldukça faydalı olduğu söylenmektedir.

Mevsiminde taze olarak tüketildiğinde, toksik maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Efelik otu ile hazırlanan macun, egzama, mantar ve kaşıntı gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır, çıbanların daha kısa sürede temizlenmesine katkı sağlar.

Romatizmal rahatsızlıklarda ve kadın hastalıklarında fayda sağladığı söylenmektedir.

İshal olma durumunda, efelik çayı hazırlayıp içebilirsiniz, ancak günde 1 bardaktan fazlasını tüketmemeniz daha sağlıklı olacaktır.