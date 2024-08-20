Yozgat’ın kalbinde, keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerle dolu bir cennet bulunuyor: Kadıpınarı Tabiat Parkı. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yer alan bu eşsiz doğal alan, 11 Temmuz 2011 tarihinde Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir.

KONUM VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Kadıpınarı Tabiat Parkı, Yozgat il merkezine 102 kilometre, Ankara’ya 330 kilometre, Kayseri’ye 180 kilometre ve Sivas’a 127 kilometre uzaklıktadır. Yüzölçümü 1.769 kilometrekare olan park, deniz seviyesinden 1.352 metre yükseklikte bulunur ve tipik karasal iklime sahiptir.

DOĞAL YAPI VE COĞRAFİ ÖZELLİKLER

9 hektar büyüklüğündeki Kadıpınarı Tabiat Parkı, meşe ormanları ile çevrilidir ve Akdağmadeni ilçe merkezine yaklaşık 2,5 kilometre mesafededir. Park, kuzeyde ilçe merkezi, diğer yönlerde ise geniş ormanlık alanlarla çevrilidir. Bölgenin topografyası hareketlidir; ortalama yükseklik 1.514 metre olup, en yüksek nokta 1.565 metre, en alçak nokta ise 1.450 metre olarak ölçülmüştür. Park çevresindeki önemli yükseltiler arasında güneyde Delihamza Tepesi (1.682 metre), doğuda Kocasöğütözü Tepesi ve batıda Bardak Sırtı yer alır.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEM

Kadıpınarı Tabiat Parkı, ağırlıklı olarak sarıçam ormanlarına ev sahipliği yapar. Ayrıca meşe türleri, karaçam, katran ardıcı, akçaağaç, üvez, laden ve geven gibi bitki türlerini de içerir. İç Anadolu’da nadir bulunan Bozayı, Vaşak ve Kızıl geyik gibi türler bu parkta korunmaktadır. Ayrıca, park içindeki kuş türleri doğa fotoğrafçılığı için büyük önem taşır.

REKREASYONEL OLANAKLAR VE ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Kadıpınarı Tabiat Parkı, İç Anadolu’nun tek blok ormanları arasında yer alarak, bölgedeki hayvan toplulukları için kritik bir yaşam alanı sunar. Park, ziyaretçilerine manzara güzellikleri ve çeşitli rekreasyonel olanaklar sunar. İçerisinde giriş kontrol noktaları, bir kır lokantası, iki orman köşkü, wc, çocuk oyun alanı, yağmur barınağı, piknik üniteleri, kamelyalar ve bilgilendirme tabelaları bulunmaktadır. Ayrıca, parkın panoramik manzarası Akdağmadeni ilçe merkezinden izlenebilir.

Kadıpınarı Tabiat Parkı, fotosafari, bisiklet turları, doğa yürüyüşleri ve fauna-flora gözlemciliği gibi etkinlikler için mükemmel bir mekandır. Doğal güzellikleri ve sunduğu imkanlarla keşfedilmeyi bekleyen bu özel alan, doğa severler için eşsiz bir deneyim sunmaktadır.